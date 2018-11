Napoli, Mertens fa 100 gol: è il sesto marcatore azzurro

Il Napoli vince, convince e mette quasi al sicuro la qualificazione agli ottavi di Champions League. Per averne la certezza resta ancora da compiere un ultimo passo, quello decisivo contro il Liverpool il prossimo 11 dicembre ad Anfield. Intanto, Carlo Ancelotti si gode il successo ottenuto sulla Stella Rossa e le gesta di Dries Mertens. Il belga, con la doppietta firmata contro i serbi, raggiunge quota 100 gol in maglia azzurra. Un legame, quello tra il classe 1987 e la Piazza partenopea, ormai indissolubile. Dries, per tutti noto come “Ciro”, ne ha fatta di strada dal giorno del suo arrivo dal PSV, il primo luglio del 2013, ad oggi. Il folletto di Leuven, inizialmente impiegato soltanto nel ruolo di esterno e considerato la principale alternativa a Insigne, con Maurizio Sarri ha tirato fuori il suo lato migliore, quello del bomber inaspettato. Da fantasista a Falso Nueve in un attimo e Mertens non si è più fermato: dal primo sigillo messo a segno contro la Fiorentina, il 30 ottobre di oltre 5 anni fa, all’ultima doppietta. Il totale delle reti è, appunto, 100. Inoltre, Mertens ora è il sesto marcatore della storia azzurra davanti a un certo Careca. Da spodestare rimangono “soltanto” Vojak, Cavani, Sallustro, Maradona e Hamsik, suo attuale compagno e capitano. E per Dries all’orizzonte c’è una nuova stimolante sfida…

Foto: Twitter Napoli