Mertens-Lozano: il Napoli stende il Genoa. 0-0 tra Fiorentina e Cagliari

Tre punti pesanti quelli del Napoli al Ferraris. Tre punti che non solo riportano la squadra di Gattuso al quinto posto, ma che lasciano il Genoa in una situazione critica e al terzultimo posto in classifica. A decidere la gara, il momentaneo vantaggio firmato da Mertens allo scadere del primo tempo e la rete del messicano Lozano nella ripresa. Nel mezzo, l’inutile pareggio di Goldaniga. Al Franchi, invece, pareggio a reti bianche fra Fiorentina e Cagliari: un punto più utile per la squadra di Zenga che per la Viola.

CLASSIFICA: Juventus 75*; Lazio 68*; Inter 64; Atalanta 63; Napoli 51*, Milan 49*; Roma 48; Hellas Verona 42; Bologna 41; Sassuolo, Cagliari* 40; Parma 39; Fiorentina 35*; Sampdoria, Udinese 32; Torino 31; Lecce 28*; Genoa 27*; Brescia 21; SPAL 19.

*una partita in più

Foto: profilo Twitter ufficiale SSC Napoli