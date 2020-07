Mertens: “Le distanze dalla Juventus sono minime. La Coppa Italia una base di partenza”

Dries Mertens, calciatore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Mattino. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Sono convinto che la vittoria in Coppa Italia sia la base di partenza di un progetto che potrà darci grosse soddisfazioni. Io credo davvero che le distanze dalla Juventus siano minime, molto meno di quello che dice l’attuale classifica. Noi abbiamo superato un momento complicato, dove tutti abbiamo avuto delle colpe, ma ne siamo usciti più forti. È stato un periodo in cui tante persone hanno sbagliato. Dobbiamo pensare a quello che ci aspetta adesso perché la strada intrapresa è quella vincente. Certi errori ti rendono più forte, è vero, ma quello che ti fa più forte è vincere. Per questo dico che la coppa Italia è un momento chiave per tutti”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli