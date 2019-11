Mertens illude, Lovren riprende il Napoli: ad Anfield è 1-1, ottavi rimandati

Finisce in parità la super sfida di Anfield tra Liverpool e Napoli. Un ottimo punto in trasferta per gli azzurri di Ancelotti contro i campioni d’Europa in carica. Apre Mertens al 21′, buona gestione del match della squadra azzurra con Koulibaly protagonista. Nella ripresa pareggia Lovren che nega la qualificazione al Napoli con 90 minuti d’anticipo complice il successo del Salisburgo. Ora i partenopei sono attesi dall’ultimo impegno contro il Genk al San Paolo il prossimo 10 dicembre, gara decisiva ai fini del passaggio del turno.

Foto: Twitter ufficiale Napoli