Mertens: “Hamsik ha superato Maradona grazie ai miei assist. Se batterò il suo record, lo chiamerò”

Dries Mertens, all’interno dell’intervista concessa ai canali ufficiali della Lega Serie A, ha parlato del record di gol con la maglia del Napoli che attualmente appartiene a Marek Hamsik, fermo a quota 121 reti, sette in più del belga al quale manca comunque soltanto un gol per agganciare Diego Armando Maradona: “Le ultime partite lui ha fatto ancora tanti gol, spesso su mio assist. Forse ho sbagliato a fargli tanti passaggi (ride, ndr). Se batto il suo record lo chiamo sicuro. Ma prima devo batterlo e speriamo che possa farlo. Chi l’avrebbe detto sette anni fa… È una cosa bella, significa che per Napoli sei stato importante”.

Foto: Napoli Twitter