Mertens-gol, pari in Olanda. Il Napoli resta da solo in testa al girone

Un pareggio per il Napoli in terra olandese, con l’AZ è 1-1 e la qualificazione ancora non è sicura.

Parte bene la formazione guidata da Rino Gattuso, Dries Mertens sblocca la gara al 6′ sugli sviluppi di un azione proveniente da Di Lorenzo sulla fascia destra. All’intervallo si va a riposo sullo 0-1.

Nella ripresa reagisce la squadra di casa, pareggiando al 54′ con Martins Indi, e sfiora il vantaggio, con un rigore parato da Ospina ai danni di Koopmeiners. Gli azzurri cercano il gol vittoria dopo l’ingresso di Petagna e Lozano ma non lo trovano, finisce 1-1.

La Real Sociedad ha pareggiato per 2-2 in casa col Rijeka e la qualificazione è ancora aperta, il Napoli guida il girone con 10 punti, AZ e Real seguono a quota 8, chiude il Rijeka con 1 punto.

Foto: Twitter ufficiale Napoli