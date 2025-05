Mertens: “Futuro? Non so cosa farò, ma dopo il ritiro ho tanti progetti”

20/05/2025 | 12:20:01

Intervistato da Sporza, l’ex Napoli Dries Mertens ha parlato del suo futuro dopo aver vinto il campionato turco con il Galatasaray: “Non so cosa fare. Davvero non lo so. Quindi mi sono passate per la testa un sacco di cose in quel momento. Vedremo cosa succederà. Ho sempre detto che non vedo l’ora di ritirarmi dal calcio. Ci sono così tante cose che voglio fare dopo la fine della mia carriera. Non vedo l’ora”.

