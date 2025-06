Mertens: “Futuro? Mi vedo più dirigente. Felice per Lukaku e lo scudetto del Napoli”

07/06/2025 | 22:01:30

Dries Mertens, ex attaccante del Napoli, la scorsa stagione al Galatasaray, ha parlato a Sky, soffermandosi su diversi temi: “Lukaku? Sì, ci siamo sentiti molto durante l’anno. Gli ho dato qualche consiglio su dove andare ma lui è uno che rimane a casa perché vuole concentrarsi. È anche merito suo. Quest’anno ha fatto la differenza. Felice per lo scudetto del Napoli, ma questo era evidente”.

E il tuo amico Victor Osimhen? “È venuto al Galatasaray per fortuna, perché ci ha fatto vincere il campionato. Spero faccia la scelta giusta per il suo futuro perché gli voglio bene ed è un ragazzo d’oro. Forse qui le cose non sono andate come dovevano andare, ma è un grandissimo giocatore”.

Ti vedi più allenatore o dirigente? “Penso più dirigente ma vediamo. Non lo so. Deve passare un po’ di tempo”.

