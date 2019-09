Mertens e Llorente lanciano il Napoli: Liverpool steso 2-0

Il Napoli parte alla grande e piega il Liverpool nel match d’esordio della fase a gironi di Champions League. Partita equilibrata, ma nella ripresa gli azzurri ci credono particolarmente, Mertens va a botta sicura su suggerimento di Mario Rui, ma un miracolo di Adrian salva i Reds. Entra anche Llorente e l’incontro si sblocca al minuto 82: Callejon entra in area e viene messo giù da Robertson. È calcio di rigore, Mertens non sbaglia e gonfia la rete nonostante il tocco del portiere. In pieno recupero giunge anche il raddoppio proprio del neo entrato Llorente, abile a sfruttare una palla sporca e a infilare la sfera nel sacco con il destro. Partenza sprint per Ancelotti che batte il collega Klopp.

Foto: Napoli Twitter