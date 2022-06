Mertens e la Lazio: non è fatta, ma si può fare. Gli scenari

Correre sulle notizie degli altri, violentarle con un dose assurda di sensazionalismo è l’esercizio peggiore che ci sia. Calma. Parliamo di Dries Mertens e la Lazio: abbiamo raccontato i contatti – quando non c’era la minima traccia – tra il folletto belga e Sarri, abbiamo aggiunto ieri sera che “se non rinnovasse con il Napoli” la prima scelta potrebbe essere la Lazio. Abbiamo anche aggiunto che Dries prima “deve parlare e decidere” con De Laurentiis e che le strade sembrano oggi molto più lontane rispetto a un accordo per il rinnovo.

Ma solo dopo quel momento, certificato con una scelta definitiva, si potrà parlare del futuro di Mertens. E la Lazio sarebbe pronta, prontissima, per una proposta che permetterebbe a “Ciro” di ritrovare il suo vecchio maestro Sarri.

Foto: Twitter Napoli