Mertens, dal contatto a sorpresa con Sarri alla situazione-rinnovo

Ciro Mertens meriterebbe soltanto una parola: rispetto. Per tutto quello che ha dato al Napoli, per tutto quello che ha fatto, per quello che vorrebbe fare ma che non dipende da lui. La situazione-rinnovo è in uno stallo pericoloso: le parole di De Laurentiis sono state taglienti, come se si trattasse di un ultimatum.

Mertens vuole dare la precedenza al Napoli, ma senza metterla sul piano economico (almeno per ora) perché se fossi così avrebbe già deciso di andare. Il rinnovo è una sua priorità, quindi dobbiamo lasciare una porta aperta e non correre troppo, sarebbe un esercizio sbagliato. Ma se non dovessero essere superate queste incomprensioni (chiamiamole così), è normale che Mertens prenderebbe in considerazione altre proposte.

Gliene sono arrivate tre o quattro dall’estero, anche dai posti più sperduti calcisticamente ma che gonfierebbero il posto in banca. E soprattutto è confermato il contatto con Maurizio Sarri che vi abbiamo anticipato lo scorso 21 maggio: l’allenatore artefice della sua grande esplosione napoletana, con trasformazione tattica da attaccante esterno a punta centrale, lo prenderebbe subito per la Lazio, sarebbe un’operazione alla Pedro. Ma Sarri sa che deve aspettare perché Mertens vuole ancora capire se ci sono margini con il Napoli. E fino a quel momento chiederà tempo a chiunque.

Foto: Twitter Napoli