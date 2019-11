Mertens, dal Belgio sicuri: “Sostituto in via precauzionale”

Piccolo sospiro di sollievo in casa Napoli. Secondo quanto rimbalza dal Belgio, in particolare stando alle prime informazioni di Hnl.be, l’infortunio accusato da Dries Mertens in Nazionale contro la Russia non sarebbe affatto grave. Anzi, come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, l’attaccante partenopeo sarebbe uscito dal campo soltanto “in via precauzionale” dopo un duro contratto con un avversario.

Foto: Twitter ufficiale Napoli