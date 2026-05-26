Mertens: “Chi vorrei come allenatore del Napoli? Uno che è già andato all’Atalanta…”

26/05/2026 | 22:23:12

Dries Mertens ha parlato a margine della partita benefica “La Notte da Leoni”, soffermandosi anche sul futuro tecnico del Napoli: “Prossimo allenatore? Non tocca a me dire chi sarà il prossimo allenatore. Ci sono tanti allenatori. Se vieni qui, con poco puoi fare tanto. Chi vorrei come nuovo allenatore del Napoli? Uno che però è già andato all’Atalanta” ha detto alludendo a Sarri che fu suo tecnico in azzurro.

Foto: Galatasaray Instagram