Mertens-Callejon, nostalgia su Instagram: “Forse è l’ultimo anno insieme”. E Ghoulam…

Dries Mertens nostalgico su Instagram. L’attaccante belga del Napoli ha recentemente pubblicato un video che lo ritrae, sulle note de “O surdato ‘nnamurato”, insieme al compagno José Maria Callejon. L’ex PSV ha aggiunto anche la seguente dedica: “Wuagliò siamo arrivati insieme a Napoli e adesso inizia il nostro settimo campionato in maglia azzurra, forse l’ultimo… Ma quanto ci siamo divertiti frate! E quando mi abbracci così me faj murì”.Dedica romantica e, allo stesso tempo, nostalgica che ha provocato anche la reazione del compagno Faouzi Ghoulam: “Niente ultimo anno dai! Non farmi emozionare così”. Vedremo cosa accadrà tra un anno. Intanto, Mertens esterna le proprie emozioni attraverso i social.

Foto: Mertens Instagram