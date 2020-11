Mertens: “Bello giocare a Leuven, a casa mia. Io vecchietto? Mi sento ancora giovane”

Dries Mertens torna in Nazionale. L’attaccante del Napoli parla in vista della sfida di Nations League di domenica contro l’Inghilterra tenendo a ribadire che non si sente un vecchietto e che può essere ancora decisivo.

Queste le sue parole: “Bello essere a casa mia a Leuven. Mi dispiace che non ci sia il pubblico: avrei potuto riempire lo stadio da solo. Ho anche comprato una casa a 500 metri dallo stadio. In ogni caso per me sarà speciale, Leuven è e sarà sempre la mia città”.

Sull’Inghilterra: “Non vediamo l’ora di giocare contro l’Inghilterra, possiamo vincere e sarà una bella partita tra due grandi Nazionali. Ho sentito troppe cose negative sulla partita contro la Svizzera, ma penso che sia andata bene. È stata un’occasione per far crescere i ragazzi che giocano meno, abbiamo dato opportunità ad altri di mettersi in mostra. Noi siamo vecchietti? Io mi sento giovane posso dare ancora tanto”.

Foto: Twitter Napoli