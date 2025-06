Mertens annuncia: “Sto pensando di ritirarmi. De Bruyne al Napoli? Sarei felice”

06/06/2025 | 17:25:19

Dries Mertens ha parlato alla stampa in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria da parte della città di Napoli: “De Bruyne? Preferisco non esprimermi, non voglio entrare in certe dinamiche. Ma da tifoso, sarei felice. Sto riflettendo anche sulla possibilità di appendere gli scarpini al chiodo. La mia seconda figlia potrebbe nascere qui, come è successo per mio figlio Ciro. Quando è nato lui, vivevamo a Palazzo Donn’Anna e ci siamo goduti appieno quei momenti. Ripeterli oggi sarebbe meraviglioso”.

Foto: X Napoli