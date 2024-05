Mertens: “Addio al Galatasaray? Perché dovrei farlo quando le cose vanno bene?”

Dries Mertens continuerà, salvo sorprese, la sua esperienza al Galatasaray.

L’ex asso del Napoli, intervistato dai canali ufficiali del club, ha così parlato del suo futuro dopo la vittoria del campionato turco: “Ho detto che probabilmente avrei lasciato dopo questa stagione, ma abbiamo ricominciato a parlare con il club due mesi fa. Perché dovrei lasciare quando le cose vanno così bene qui? Non dico che è il mio ultimo anno al Galatasaray perché mia moglie non me lo permette. Mi godo ogni giorno che passo sul campo. Onestamente non pensavo che avremmo avuto una stagione così bella. Sarebbe insensato smettere adesso”.

Foto: twitter Galatasaray