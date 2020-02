Mertens 121: per il Napoli è sempre più indispensabile

Un gol, e che gol, Hamsik raggiunto a quota 121 in vetta alla classifica di tutti i tempi. Dries Mertens ha dimostrato di essere sempre più indispensabile, anche nel Napoli di Gattuso, rinato dopo un duro lavoro dalle ceneri dell’era Ancelotti. Peccato per l’infortunio alla caviglia che ha privato il Napoli della sua pedina chiave proprio nel cuore della sfida contro il Barcellona. Tra Mertens e il club è sempre in ballo la questione rinnovo (il Chelsea a gennaio mai ha avuto possibilità di prenderlo, l’Inter resta alla finestra). E dall’esultanza di Dries dopo il gol è emerso ancora una volta il suo attaccamento ai colori azzurri. Mertens, che si è concesso nella notte una pizza nel cuore della città, salterà la gara contro il Torino ma Gattuso spera di riaverlo presto.

Foto: Champions League Twitter