Merola e Ferraris fanno volare il Pescara, sorride il Carpi. Pareggi a Catania e Renate (1-1)

Qui di seguito i risultati finali delle gare di Serie C delle 17:30. La sfida tra Atalanta e Union Clodiense è stata ufficialmente rinviata per via della scarsa visibilità dettata dalla nebbia.

Gubbio – Pescara 1-2 (Merola 61′, Ferraris 73′, Rocchi 90+1′)

Legnago – Carpi 1-3 (Erik Gerbi 26′, Tcheuna 53′, Zanetti 58′, Sall 87′)

Catania – Cavese 1-1 (Stoppa 26′ (R), Fella 74′)

Renate – Trento 1-1 (Delcarro 35′, Di Carmine 57′)

Atalanta U23 – Clodiense: rinviata

