Si sblocca l’affare Davide Merola per il Pescara, una trattativa anticipata nei giorni scorsi. Il ventiduenne, classe 2000, è vicino ad unirsi al club che milita nel Girone C di Serie C. Attualmente in prestito al Cosenza, ma di proprietà dell’Empoli, il calciatore avrebbe sciolto le riserve e dato il suo sì al club abruzzese.

Foto: Instagram ufficiale Davide Merola