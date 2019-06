Ufficiale: Merli Sala rinnova per un’altra stagione con il Lecco

Mediante un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club, “il Calcio Lecco 1912 e Ivan Merli Sala proseguono insieme la loro avventura in Serie C. Il difensore centrale nato a Segrate (MI) l’8 febbraio 1989 ha rinnovato e vestirà la nostra maglia bluceleste anche nella prossima stagione. L’avventura lecchese di Merli Sala inizia nel gennaio del 2012 in Serie C2 con 20 presenze e 1 gol, per poi interrompersi momentaneamente fino al ritorno nell’estate 2017, dove “Ivo” disputa gran parte della stagione con la fascia da capitano al braccio. La conferma è inevitabile e Merli Sala non tradisce le aspettative giocando un’annata da assoluto protagonista verso la promozione in Serie C. In due anni il totale è di 64 partite e 4 gol con la maglia bluceleste tra Serie D, Coppa di categoria e Poule Scudetto”.