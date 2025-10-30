Merino: “Troppe partite, il calcio diventa meno piacevole da guardare”

30/10/2025 | 11:15:28

Il centrocampista dell’Arsenal Mikel Merino ha parlato a La media inglesa, soffermandosi sui tanti impegni dei calciatori: “Il numero di partite sta diventando eccessivo. Dobbiamo trovare un equilibrio per garantire un buon intrattenimento. Al giorno d’oggi, tra stanchezza e infortuni, le partite stanno diventando meno piacevoli da guardare. Una volta che ti sei abituato a un certo stipendio, è difficile tornare indietro. Ma a lungo termine, avere più o meno soldi non vale la pena se le tue ginocchia sono a pezzi, se non puoi più correre o giocare con i tuoi figli”.

Foto: Instagram Merino

