Merino gela il Portogallo al 91′: la Spagna vince 1-0 e vola ai quarti di finale

06/07/2026 | 23:04:57

La Spagna vince il derby iberico contro il Portogallo grazie a un gol di Merino al 91′, dopo una gara molto equilibrata.

Prima chance clamorosa che capita alla Spagna al 7′, Oyarzabal da solo davanti al portiere, calcia fuori clamorosamente. Portogallo che ha alcune chance con tiri da fiori con Cancelo e Cristiano Ronaldo.

Ma è la Spagna a costruire le chance migliori, con Yamal e Oyarzabal, si supera in entrambi i casi Diogo Costa.

Fiammata Portogallo al 36′, parata di Unai Simon su un colpo di testa di Joao Felix, sulla respinta rovesciata debole di Ronaldo, parata semplice sempre di Simon. Portogallo meglio nel finale di tempo, sinistro di Nuno Mendes, palla sulla traversa.

Nella ripresa si abbassano i ritmi, il Portogallo perde proprio Nuno Mendes che si fa male a inizio ripresa. La gara scivola via senza troppe emozioni fino alla fine. Quando arriva una doccia gelida per i portoghesi. Al 91′, punizione Spagna, il Portogallo si addormenta, ne approfitta Merino per insaccare la rete decisiva. Reazione del Portogallo che arriva con un colpo di testa di Bernardo Silva, palla alta di poco. Non c’è più tempo, vince la Spagna per 1-0 e le Furie Rosse volano ai quarti di finale.

Foto: X Fifa