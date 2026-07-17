Merino: “Fermare Messi? Sfida dura, ma anche con la Francia lo era. Eroe della finale? L’importate è vincerla”

18/07/2026 | 00:15:38

Mago Mikel Merino, centrocampista della Spagna, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale dei Mondiali contro l’Argentina.

Le sue parole: “Fermare Messi è una sfida immensa, una motivazione incredibile per me e per tutta la squadra. Poter giocare contro una nazionale come l’Argentina, che ha già vinto questo trofeo, rende questa partita ancora più importante e sono molto felice di poter vivere questo momento”.

Sui gol allo scadere: “Ho un’incredibile fiducia in me stesso e nelle mie capacità, e ogni volta che scendo in campo credo di poter dare un contributo alla squadra. Ma onestamente, non importa chi sarà l’eroe, l’importante è che alla fine la squadra vinca: quando si conquista un titolo, questo appartiene a tutti, non solo agli undici titolari. Sarà una partita intensa in cui l’arbitrò dovrà controllare l’intensità e la frequenza dei duelli e dei falli. Più velocemente il pallone circolerà tra di noi, meno tempo avrà l’avversario per commettere falli”.

La finale del 2010: “Non ho ricordi molto chiari del 2010, ma ricordo quanto ammirassi i giocatori dell’epoca. Poter rappresentare oggi il nostro Paese ed essere quegli stessi giocatori per le nuove generazioni, per i bambini che ci guardano, è qualcosa di magico”.

Foto: X Euro 2024