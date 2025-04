Merino: “Arteta ha preso tutto il meglio da Guardiola”

Durante l’intervista concessa a Marca in vista della sfida contro il Real Madrid, il centrocampista dell’Arsenal, Mikel Merino, ha così parlato del tecnico Mikel Arteta: “Sto imparando molto da lui, su cose su cui non ho mai lavorato nella mia carriera, e sto capendo un modo diverso di vedere il calcio e di poter crescere. Mikel ha preso il meglio da Pep Guardiola durante gli anni trascorsi con lui e il suo obiettivo principale è quello di avere una squadra dominante, non lasciando che l’avversario abbia il possesso palla, sottomettendolo e limitandone gli attacchi”.

Foto: Instagram Merino