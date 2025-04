Merino: “Andremo al Bernabeu con rispetto, ma anche con tanta fame”

Intervenuto ai microfoni di Cadena SER, Mikel Merino, centrocampista dell’Arsenal, ha così parlato in vista della gara di ritorno contro il Real Madrid: “Noi abbiamo ben chiaro il tipo di avversario che affrontiamo, lo rispettiamo profondamente e sappiamo che andiamo a giocare in uno stadio durissimo e difficilissimo. Con fiducia, ma anche con rispetto e tanta fame, cercheremo di dare la nostra versione migliore”.

Poi ha proseguito: “La priorità è rimanere fedeli a noi stessi, essere la squadra che ci ha portato fin qui. Abbiamo delle basi, dei principi, un modo di giocare e di intendere il calcio che dobbiamo continuare a seguire, perché è ciò che ha caratterizzato questa squadra per tutta la stagione. Abbiamo molto rispetto per tutti gli avversari, anche per il Real Madrid, ma questo non significa che non proveremo a essere noi stessi e a giocare come sappiamo fare”.

Sul suo ruolo da falso nuove: “Se continuerò a giocare in attacco? Beh, non so rispondere a questa domanda, è più per il mister (Mikel Arteta, ndr). Quello che so è che sarò pronto per quello che verrà, per quello che mi toccherà fare. Se ho messo da parte il ruolo di centravanti o se il mister vorrà mettermi in un’altra posizione, sarò pronto. Di certo non me l’aspettavo, ma alla fine è andata bene. Quello che posso dire è che, ovunque mi metterà, darò sempre il massimo e cercherò di fare del mio meglio”.

Foto: Instagram Arsenal