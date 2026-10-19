Meret: “Rispetto al passato abbiamo più libertà e meno pressione. Dobbiamo aggiungere un pizzico di sacrificio”

19/10/2026 | 15:22:04

Alex Meret in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bodo/Glimt.

Sul momento: “Non è un momento facile e le certezze che abbiamo sono le qualità tecniche di ognuno di noi. Dobbiamo aggiungere quel pizzico di sacrificio e voglia che ci serve. Dobbiamo rimanere tutti uniti. Se ognuno pensa di risolvere la situazione da solo, non ne veniamo fuori. Solo insieme possiamo uscirne. Anche perché affrontiamo squadre importanti e trovare la continuità che ci manca è troppo importante”.

Sulla gestione differente: “La gestione è diversa rispetto al passato. Con Allegri c’è più tranquillità e meno pressione, ci dà più libertà, ma dobbiamo essere noi bravi a capire che va dato il 100%. Le ultime partite sono andate male per qualche dettaglio”.

Sulle possibili analogie fra questa e la stagione del decimo posto: “Spero di non ripetere una stagione come quella del decimo posto perché fu troppo negativa. C’è la voglia di riprendersi al più presto e recuperare il terreno perso. Il gruppo è unito in quella direzione”.

Sul Bodo: “Squadra tosta e organizzato. Credo che inizialmente proveranno ad aggredirci, ma saremmo noi a dover fare la partita”.

Sull’apporto del tifo: “Rimanere uniti è fondamentale. Il loro apporto sarà importantissimo e giocare in casa sarà completamente diverso. Faremo di tutto per ripagarlo”.

Sul ritmo e l’intensità: “Che sia Champions o Serie A non puoi mai abbassare il ritmo e la guardia perché tutte le squadre sono organizzate”.

Sul suo futuro: “Non ho nessun problema a rimanere, è il mio nono anno e mi sono sempre trovato bene. Penso che quando sarà il momento decideremo quale sarà la soluzione migliore”.

Foto: Instagram Meret