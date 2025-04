Meret out per influenza: in dubbio per stasera

Alex Meret non ha partecipato alla rifinitura con i compagni, a poche ore da Bologna-Napoli in programma stasera. Il portiere ha avuto un attacco influenza che mette in dubbio la sua presenza per una partita di fondamentale importanza per le chance scudetto del club allenato da Antonio Conte.

Foto: Instagram Meret