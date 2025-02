Meret: “Non pensiamo all’Inter, dobbiamo continuare su questa strada”

Il portiere del Napoli Alex Meret è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il pareggio del Maradona tra i partenopei e l’Udinese. Queste le sue parole a partire da una domanda sulla sfida con l’Inter di inizio marzo: “Non pensiamo all’Inter, pensiamo partita dopo partita come sempre. Oggi era importante, non abbiamo preso i tre punti ma il percorso è buono e dobbiamo cercare la vittoria contro la Lazio”.

Non vi siete capiti con Juan Jesus in occasione del gol?

“C’è stata un’incomprensione. Io l’ho chiamata e forse non si è sentito sicuro a lasciarla. Si poteva evitare. Una disattenzione che può capitare anche se dispiace perché abbiamo regalato il pallone agli avversari. Dobbiamo tenere la testa alta e pensare alla prossima”.

Cosa vi ha detto il mister a fine partita?

“Il mister ci ha ricordato ciò che abbiamo fatto. Questo pareggio non ci lascia contenti ma questa squadra è molto fisica e non era semplice. Dobbiamo continuare su questa strada per toglierci delle soddisfazioni”.

Che effetto aveva il tiro di Ekkelenkamp?

“Si devo dire che la traiettoria è stata moto strana. Peccato perché gli abbiamo regalato al palla, poi il gesto tecnico dell’avversario c’è. Anzi complimenti perchè ha fatto un gran gol”.

Foto: Instagram Meret