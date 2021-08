Meret: “Il mio obiettivo è la continuità. Orgoglioso di essere Campione d’Europa”

Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per commentare la vittoria in amichevole contro l’Ascoli e per fare il punto della situazione in casa partenopea in vista della prossima stagione. Di seguito le sue parole:

“Oggi è stato un test importante, abbiamo giocato contro un buona squadra. Siamo stati disattenti su una palla inattiva, ci è mancata un po’ di intensità, ma nel complesso è stata una buona prova. Campione d’Europa? Sono orgoglioso, è stata una bellissima esperienza far parte della spedizione a Euro 2020. Sulla nuova stagione? Il mio obiettivo personale è trovare la continuità. Come squadra cercheremo di vincere tutte le partite. Possiamo fare bene e siamo convinti delle nostre potenzialità. Lavoriamo ogni giorno per guadagnarci la fiducia del mister. Mancata Champions? È un peccato. L’anno scorso ci sono mancati tanto i tifosi, spero di rivederli presto allo stadio perché ci danno una grande mano. Europa League? È un obiettivo come tutti gli altri e lavoreremo per andare più avanti possibile”.

Foto: Instagram Meret