Meret: “L’Inter è una grandissima squadra. Se se ci sarà qualche passo falso da parte loro, dovremmo essere bravi a sfruttarlo”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss, soffermandosi sulla corsa scudetto contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Inter? Noi dobbiamo pensare a noi stessi, a metterci tutta la nostra nostra buona volontà. Sappiamo che siamo una squadra forte e in questo momento c’è grande fiducia, l’entusiasmo dobbiamo sfruttarlo per provare a vincerle tutte. L’Inter è una grandissima squadra. Se se ci sarà qualche passo falso da parte loro, dovremmo essere bravi a sfruttarlo. Juan Jesus? Credo sia qualcosa di muscolare, speriamo di non perderlo. È un giocatore importante, speriamo non sia nulla di grave”.

Foto: sito Napoli