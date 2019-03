Meret: “L’Europa League è un obiettivo. Idolo? Innamorato di Buffon”

Dopo i problemi di inizio anno, Alex Meret si sta prendendo pian piano i pali del Napoli. Impegnato con l’Italia Under 21 di Luigi Di Biagio, l’estremo difensore ha parlato ai microfoni di Rai Sport : “In Italia abbiamo grandissimi portieri. Io sono pronto, lavoro sempre per migliorarmi e in futuro vedremo. Per ora sono felice di vestire la maglia azzurra. Il mio idolo? Ero innamorato di Buffon e a lui devo il fatto di aver cominciato proprio come portiere. Poi mi piace Handanovic, ma cerco di prendere il meglio da tutti.” Sugli obiettivi stagionali del Napoli: “L’Europa League è un obiettivo. Non c’è stato un sorteggio facilissimo, ma con l’Arsenal sarà una sfida affascinante e vogliamo passare il turno perché ci arriveremo al meglio. In campionato invece proveremo a tenere a distanza quelle dietro, ma il vero obiettivo è l’Europa League”. Infine sulla concorrenza con Donnarumma: “L’ho conosciuto in diversi stage e mi ha fatto una bellissima impressione. Lo stimo per ciò che sta facendo, poi soltanto uno andrà in porta con la maglia dell’Italia”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli