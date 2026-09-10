Meret, lesione di basso grado alla coscia. Per Alisson lesione di medio grado al bicipite

10/09/2026 | 20:02:05

Il report del Napoli dopo la partita con l‘Arsenal: “SSC Napoli Training Center- Dopo il match di ieri sera, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato contro il Bologna, domenica alle 18:00 allo stadio Maradona. Nella seduta pomeridiana di oggi la squadra ha svolto lavoro fisico e tecnico. Chiusura di sessione con una partitina. Anguissa si è allenato con il gruppo. Alex Meret e Alisson Santos si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Meret ha riportato una lesione di basso grado dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Per Alisson lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro”.

Foto: Instagram Meret