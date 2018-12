Meret, l’agente: “Esordio indimenticabile, l’infortunio è alle spalle. Alex farà la storia del calcio italiano”

Federico Pastorello, agente del portiere del Napoli Alex Meret, ha parlato del suo assistito dopo l’esordio contro il Frosinone ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Per Alex è stata una giornata indimenticabile, per fortuna l’infortunio è alle spalle e si può guardare al futuro con maggiore serenità. C’erano delle aspettative di rientro anticipate, ma quando si ha a che fare con un infortunio del genere non si possono quantificare i tempi di recupero. Posso dire che è un ragazzo spettacolare e credo farà la storia del calcio italiano, tutti abbiamo grandi speranze ed il Napoli in primis che è la squadra che lo ha voluto fortemente. È un ragazzo con i nervi saldi, in quel ruolo è una cosa fondamentale”.

Foto: Napoli Twitter