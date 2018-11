Meret, l’agente: “È recuperato, il peggio è passato. Deciderà Ancelotti quando utilizzarlo”

Federico Pastorello, agente del portiere del Napoli Alex Meret, ha parlato del rientro del suo assistito dopo l’infortunio. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Radio CRC: “Ieri ero a Londra a vedere la partita e abbiamo guardato anche lo score delle altre partite. Fa veramente piacere vedere nel girone più difficile una squadra italiana primeggiare. Invito alla massima prudenza, anche se Ancelotti non ne ha bisogno. È una classifica difficile. Il rischio di non passare è concreto e bisogna mantenere la concentrazione e non lasciarsi prendere da grandi entusiasmi e festeggiare al prossimo turno. Meret? È recuperato. Spetta a lui, ad Ancelotti, allo staff medico quando sarà il momento giusto per utilizzarlo. Sotto questo punto di vista il peggio è passato”.

Foto: Napoli Twitter