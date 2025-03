Meret: “Il rigore di Dybala la parata più importante. Higuain e CR7 i più forti”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha concesso un’intervista ai canali ufficiali del club azzurro ripercorrendo lo Scudetto vinto con gli azzurri e anche la sua parata più bella.

Queste le sue dichiarazioni: “La parata più bella? Quella che deve ancora venire. Delle precedenti, una delle più decisive è il rigore su Dybala quando abbiamo vinto la Coppa Italia. Forse quella perché è stata importante”.

Scudetto vinto con Spalletti? “La vittoria di Udine è il momento più bello, io poi sono nato lì, c’era la mia famiglia, c’erano tutti, è stata una bella giornata”.

Attaccante più forte? “Da Cristiano Ronaldo a Higuain, forse loro due mi hanno impressionato più di tutti. Ma si cerca sempre di affrontare tutti allo stesso modo”.

Idoli del passato? “Forse Zoff. Dei recenti cito Buffon, un grande campione che mi ha fatto innamorare di questo ruolo. Ho avuto anche la fortuna di conoscerlo e allenarlo con lui in Nazionale. Ma è un idolo per tutti i miei coetanei. Non voglio paragonarmi a lui, io cerco di rubare le cose migliori dai grandi campioni, dai grandi portieri di oggi e di ieri, per migliorarmi”.

Foto: sito Napoli