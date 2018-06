L’indiscrezione: Meret, il Napoli allo sprint. Le ultime su Areola. E il giro dei portieri

La Fiorentina aveva puntato Alex Meret come prima scelta – operazione da 18 milioni con riscatto obbligato – ma si è dovuta rassegnare quando ha memorizzato che per il portiere dell’Udinese si sarebbe scatenata un’asta. Il Napoli pensa ad Areola, ma nel frattempo continua a mantenere un filo diretto no stop con la famiglia Pozzo e ci sono concrete possibilità che si possa arrivare alla quadratura del cerchio. Tutto questo perché su Areola, in scadenza tra un anno con il Psg, si è scatenata un’asta e i francesi per ora sparano alto e vogliono mantenere il controllo sul portiere anche senza il rinnovo. Raiola spinge per fare avanzare la Roma, che nel frattempo ha perfezionato lo scambio Mirante-Skorupksi con il Bologna. Mirante ovviamente sarà il vice, in attesa del titolare. Intanto la Samp ha mosso passi concreti per Sportiello e ha valutato la candidatura di Audero, ma è il nodo Napoli-Roma per un ruolo così delicato che terrà alta l’attenzione nelle prossime ore.

Foto: vivoazzurro.it