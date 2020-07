Meret: “Il Barcellona favorito? Noi vogliamo andare avanti. Voglio vincere scudetto e Champions”

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Il Barcellona è senza dubbio favorito, ma noi ci batteremo. All’andata li abbiamo messi in difficoltà controllandoli bene. Siamo in buona condizione. Vogliamo andare ai quarti di finale, e faremo l’impossibile per riuscirci. Vorrei vincere qualcosa di importante dopo la Coppa Italia: scudetto e Champions sono le ambizioni più grosse, chiaramente. Vorrei partecipare ad un Mondiale, ad un Europeo. Final Eight a Lisbona? Sarebbe una esperienza fantastica.”

Foto: Twitter ufficiale Napoli