Meret: “Ho già vissuto momenti di alternanza, farò di tutto per guadagnarmi il posto”

07/02/2026 | 17:37:46

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro il Genoa. Queste le sue parole:

“Si riparte dall’ultima partita, dall’atteggiamento e dalla voglia di riscattarci. Marassi campo ostico, loro sono in fiducia e hanno bisogno di punti per salvarsi. Se ho la sensazione di potermi giocare il posto? Si, ho già vissuto momenti di alternanza. Mi sento bene e farò di tutto per guadagnarmi il posto. Rrahmani? Ha sempre dimostrato di essere un grande giocatore, vista l’emergenza è un bene che sia rientrato ed è importante per noi”.

Foto: Instagram Meret