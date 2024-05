Meret: “Fischi a Di Lorenzo? Non mi sono piaciuti, li meritiamo tutti”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il portiere del Napoli, Alex Meret, ha così parlato dei fischi del Maradona per Giovanni Di Lorenzo: “Non mi sono piaciuti, ma tutto il contesto ha portato a questi fischi. Li meritiamo tutti, non è stato certo lui a fare peggio degli altri. E’ stato il capitano dello scudetto e ha dato tutto come tutti noi, ma non sempre i risultati arrivano. E’ un grande uomo e ritornerà alla grande”.

Foto: Instagram Meret