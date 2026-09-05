Meret: “È un grandissimo peccato essere usciti dal campo con zero punti. Dobbiamo subito alzare la testa”

05/09/2026 | 21:02:31

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso 3-2 contro l’Inter. Queste le sue parole:

“Per come si era messa è un grandissimo peccato essere usciti dal campo con zero punti. C’è da migliorare su questi dettagli che ci hanno punito, forse ci siamo abbassati un po’ troppo ma è sempre difficile difendere contro queste squadre. C’è grande rabbia e rammarico per questo risultato finale. Come reagire a questo momento? Sono due sconfitte che bruciano, oggi abbiamo giocato una partita a viso aperto facendo quello che ci ha chiesto il mister. Dobbiamo essere arrabbiati, ma subito alzare la testa perché la stagione è appena iniziata, sarà lunga e difficile ma non dobbiamo abbassare il livello di entusiasmo e fiducia perché ci aspetta un’altra grande partita in Champions e vogliamo recuperare in campionato”.

Foto: Instagram Meret