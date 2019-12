Meret e Llorente in coro: “Siamo una squadra forte, vogliamo tornare nelle prime posizioni”

Il portiere del Napoli, Alex Meret, e l’attaccante Fernando Llorente, sono intervenuti in conferenza stampa nel giorno della presentazione del calendario ufficiale 2020 del club. Dopo il primo allenamento svolto con il nuovo allenatore, Gattuso, i due giocatori si sono detti convinti di poter tornare in alto in classifica: “Ci sono grandi margini di miglioramento, siamo a metà stagione, vogliamo recuperare i punti persi. Siamo una squadra forte, e lo dimostreremo. Gattuso? Mi ha colpito la grande carica e l’intensità trasmessa con cui ci ha fatto lavorare” ha detto l’estremo difensore.

Le parole di Llorente

“Vogliamo tornare nelle posizioni alte di classifica, tutti possiamo dare di più! Siamo concentrati sulla partita di sabato. Gattuso è un eccellente allenatore e saprà prendere il meglio da ognuno di noi. Tutti dobbiamo essere uniti e sforzarci. Lui ci darà tantissimo e andrà tutto benissimo”.

Foto: Twitter Napoli