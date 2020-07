Meret: “Devo conquistare la fiducia di Gattuso. Vorrei restare a lungo al Napoli”

Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto al Corriere dello Sport in una lunga intervista. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Io devo conquistare Gattuso sul campo. Siamo tre portieri molto forti, c’è una concorrenza leale e viva. Le prestazioni, in allenamento o in partita, indicano il più in forma. Io, ovviamente, spero di guadagnarmi lo spazio che voglio, ma dipenderà da me. Di una cosa sono sicuro: darò sempre il massimo e, se possibile, anche di più.

Vorrei restare a lungo. C’è un ambiente ideale, in una città fantastica. Non potevo chiedere di meglio. Sono in un club da parecchi anni protagonista e che si è stabilizzato in Europa.”

Foto: TV Napoli