Meret: “Col sacrificio di tutti potremo fare bene in difesa. Domani fondamentale non prendere gol”

Serve l’impresa al Napoli, domani impegnato col Granada nella gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Granada, dopo la sconfitta per 2-0 dell’andata. Alex Meret ha così presentato la sfida in conferenza stampa: “Il periodo non è dei migliori, ma stiamo lavorando bene. Passare il turno domani ci potrebbe una grande spinta per le prossime partite.

Su Maksimovic e Rrhamani: “Non cambia molto, quello che dobbiamo fare è sempre lo stesso. Sia in fase di costruzione che in fase difensiva. Negli uomini non cambia niente, domani servirà la giusta determinazione come è accaduto con la Juve. Sarà fondamentale non prendere gol. Contro la Juve la fase difensiva è stata ottima. Col Granada si doveva fare più attenzione alle ripartenze, con l’Atalanta qualcosa non ha funzionato ma lavoriamo sempre per fare le cose al meglio. Tutto parte dal sacrificio dell’intera squadra, solo così potremmo fare bene in fase difensiva”.

Foto: Twitter Napoli