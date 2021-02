Alex Meret ha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta del Napoli a Granada in Europa League: “Sapevamo che il Granada era una squadra difficile da affrontare. Siamo partiti non benissimo, poi ci abbiamo provato ma no siamo stati pericolosi. Penso che la qualificazione sia ancora aperta, c’è ancora il tempo per rifarci. Dobbiamo evitare le disattenzioni commesse fatte oggi”.