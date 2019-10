Meret: “Basta perdere punti in campionato. Io come Zoff? Vorrei diventare grande come lui”

Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport analizzando l’attuale momento del club partenopeo. Queste le sue parole: “La vittoria di Salisburgo è stata importante per noi, per il prosieguo in Champions e per la stagione. E’ stata una vittoria di carattere e sacrificio, di gruppo. Tutti hanno dato il massimo. E’ una grande risposta che diamo, speriamo di continuare con questo atteggiamento. C’è voglia di lottare l’uno per l’altro per tutte le partite che verranno. Cerchiamo di vincere tutte le partite, ovviamente, inconsciamente, in Champions hai qualcosa in più che metti in campo e forse è quello che fa la differenza. Dobbiamo giocare anche in campionato allo stesso modo e non dobbiamo perdere punti per strada. Per noi la Champions è importantissima così come campionato e Coppa Italia. L’abbraccio tra Insigne e Ancelotti? Fa bene al gruppo e alla squadra, è stato un bel gesto quello di Lorenzo. Forse qualche atteggiamento non era andato bene, ma è tutto alle spalle. Adesso dobbiamo essere uniti e lottare l’uno per l’altro. Il paragone con Zoff? C’è la speranza di ripercorrere il suo percorso, è tra i più grandi della storia. Mi piacerebbe farlo, lavoro per questo”, ha concluso Meret.

Foto: Twitter ufficiale Napoli