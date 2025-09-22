Meret: “Alternanza con Milinkovic-Savic? Ci sarà, il mister è stato chiaro. Siamo due protieri validi”

23/09/2025 | 00:17:52

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa contro il Pisa.

Queste le sue parole: “Sapevamo che oggi non sarebbe stato semplice, mettono tanti cross e hanno fisicità. Abbiamo preparato la partita bene, dopo averla sbloccata il rigore ha rimesso in piedi la partita. Peccato alla fine per quel gol preso, ma portiamo a casa punti importanti: sono contento quando il mister mi schiera in campo. Sapevamo che quest’anno abbiamo alzato il livello: quando mi chiama, mi farò trovare pronto”.

L’alternanza può pesare? “C’è grandissimo rispetto tra noi e stiamo lavorando al meglio. Ovviamente un giocatore vuole sempre giocare titolare, ognuno vuole essere protagonista. Il mister è stato chiaro con noi, l’alternanza ci sarà e spetterà a noi di dimostrare di meritare il posto”.

