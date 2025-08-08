Emre Can: “Vedrei bene Adeyemi e Sancho alla Juventus. Scudetto? Occhio al Milan di Allegri”

Domenica la Juventus sfiderà il Borussia Dortmund, un match dal sapore speciale per Emre Can, grande ex dell’incontro. Il duttile giocatore giallonero che non scenderà in campo nell’impegno di domenica in Germania, ha voluto ricordare i dolci momenti alla Vecchia Signora, direttamente ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Non dimenticherò mai la Juventus e in modo particolare il primo giorno alla Continassa con CR7. È stato un sogno giocare con lui. Cristiano è uno dei più forti della storia, io mi sento un privilegiato soprattutto perché l’ho conosciuto come persona. Gran lavoratore, vincente, ma anche umile e alla mano. Della mia Juventus è rimasto poco, ma almeno domenica riabbraccerò il mio amico Chiellini“. Su un possibile futuro alla Juventus: “Mai dire mai nel calcio… Sono stato benissimo, quello che succederà fra uno-due anni non lo posso sapere. Sicuramente in questo momento ho in testa soltanto il Borussia Dortmund: sono il capitano e voglio tornare in campo velocemente per aiutare i miei compagni e disputare una stagione di alto livello. La prossima estate ci sarà il Mondiale negli Usa e farò di tutto per meritarmi la convocazione della Germania”. Su Adeyemi e Sancho: “Karim è fortissimo. Possiede una buona tecnica, ha un bel tiro, segna e viaggia a una velocità pazzesca. Lo immaginerei bene in qualsiasi big, anche nella Juventus. Ma adesso lo vedo soprattutto nel Borussia Dortmund: è un top e ce lo teniamo stretto. Sancho? Consiglierei anche lui alla Juventus. Jadon è un mix di tecnica e velocità, aiuterebbe i bianconeri a tornare vincenti”. Su Yildiz: “La nostra era una Juventus di campioni e fuoriclasse, ma Kenan ha talento e in quella rosa ci sarebbe stato. Yildiz è speciale, possiede colpi fantastici: non a caso ha il dieci, un numero che pesa nella storia bianconera. Kenan ha caratteristiche diverse da Dybala, ma per la squadra di Tudor è quello che Paulo è stato per noi. La Juventus ha anche altri giocatori di valore, io ho un debole per Khephren Thuram: centrocampista fisico e dinamico, di quelli che piacciono a me”. Sulla lotta scudetto: “Quest’anno farei attenzione al Milan di Allegri. Max è un vincente, un grandissimo allenatore: tatticamente cura ogni dettaglio, in campo è molto esigente ma poi quando è finito l’allenamento è la persona più simpatica del mondo, scherza con tutti. Sarà il valore aggiunto dei rossoneri insieme a Modric. lo, però, farò il tifo per la Juventus e mi auguro che questo possa diventare l’anno giusto per rivedere lo scudetto a Torino”.

Foto: X Juventus