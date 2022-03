Mercoledì Real-PSG. Ancelotti: “Dal primo all’ultimo crediamo alla rimonta. L’aiuto dei tifosi sarà fondamentale”

Con la Liga ormai in tasca, l’obiettivo principale del Real Madrid è adesso la Champions League. Mercoledì sera al Bernabeu ci sarà il ritorno degli ottavi di finale con il PSG, con le merengues chiamate a ribaltare lo 0-1 subito in Francia. Carlo Ancelotti, però, ovviamente crede alla rimonta, come dichiarato in conferenza stampa al termine del successo con la Real Sociedad: “È una partita che ci dà grandi speranze. Questa è l’intensità che dobbiamo avere, quella che piace ai tifosi. Possiamo ripeterla mercoledì contro il PSG. Tutto il Real Madrid crede di più alla rimonta dopo questa partita, dal primo all’ultimo. L’idea di tornare in campo dopo la fine della partita è venuta dai giocatori, perché mercoledì l’aiuto dei tifosi sarà fondamentale”.

FOTO: Sito Real