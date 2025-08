Mercato Torino: le prossime mosse, settimana calda

04/08/2025 | 23:07:59

Il Torino si sta muovendo alla luce di molte cose che vi abbiamo anticipato, dopo le esclusive su Ismajli, Israel e i lanci su Ngonge. Il club granata continua a essere interessato a Gaetano Oristanio (prima esclusiva storia del 27 giugno) e nei prossimi giorni ci saranno nuovi dialoghi con il Venezia per arrivare a un’intesa magari in prestito che non sia per forza un obbligo, vedremo. Con il Venezia, anche questa notizia nostra, c’è la possibilità di allargare il discorso a Idzes (ma occhio al Sassuolo) solo in caso di cessione di Coco. Occhio alla candidatura di Kassoum Ouattara, terzino sinistro classe 2004 del Monaco, come svelato da ToroZone. E Giovanni Simeone si avvicina sempre più…

Foto: logo Torino